«Челси» поборется с «Реалом» за восходящую звезду «Байера»

Талант леверкузенского «Байера» Флориан Вирц привлек внимание лондонского «Челси», утверждает El Nacional. «Пенсионеры», имеющие в составе нескольких немецких футболистов, готовы побороться за полузащитника с мадридским «Реалом» и «Ньюкаслом».

Флориан связан контрактными обязательствами с «фармацевтами» до середины 2026 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость 18-летнего хавбека составляет 65 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 14 поединках «Байера», отметившись семью результативными ударами и семью голевыми передачами.