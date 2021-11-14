Де Брёйне рассказал, как относится к Моуринью

Бельгийский плеймейкер Кевин де Брёйне вспомнил о неудачном периоде карьеры в лондонском «Челси», когда команду тренировал португалец Жозе Моуринью.

«Мы никогда не общались с ним о том, почему я не играю. Тогда я много тренировался, однако не получал шанса. В какой-то момент я стал меньше выкладываться, ведь понял, что не получу шанса. Уход был единственным выходом из ситуации. У меня нет ненависти к Жозе, просто так получилось», - цитирует футболиста Nieuwsblad.be.

Де Брёйне являлся игроком «пенсионеров» с 2012 по 2014 год. Цвета «Манчестер Сити» он защищает с 2015 года.