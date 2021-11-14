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​«Барселона» планирует арендовать Стерлинга с опцией выкупа слухи

14 Ноября 2021 • 09:32 Комментировать

Рахим Стерлинг может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону» посреди сезона. Как сообщает Mirror, каталонский клуб собирается арендовать Стерлинга в январе с опцией летнего выкупа, которая может быть обязательной.

По данным источника, в «Барселоне» хотят услышать ответ «Манчестер Сити» по Рахиму Стерлингу до конца первой недели декабря, чтобы в случае отказа у клуба была возможность успеть подыскать альтернативу.

Ранее Рахим Стерлинг говорил, что он готов принять новый вызов в своей карьере. Вингер стал получать меньше игрового времени после прихода в «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг трансферы футбола - зима 2022
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