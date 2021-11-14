Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс в обозримом будущем может пойти на повышение. В Англии СМИ называют северного ирландца фаворитом на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» после вероятного ухода Уле Гуннара Сульшера.

Источники The Sun информируют о том, что Брендан Роджерс уже начал поиски нового дома в Чешире.

Уле Гуннар Сульшер тренирует «Манчестер Юнайтед» практически три года, но существенного прогресса не наблюдается. «Красные дьяволы» по-прежнему не считаются претендентами на титул Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов. Они проиграли 6 из 12 последних матчей.