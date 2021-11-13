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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почеттино хочет вернуться в Англию слухи

13 Ноября 2021 • 20:55 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино хочет вернуться в Англию. Об этом на своих страницах сообщает The Telegraph со ссылкой на источники во Франции.

Почеттино может отработать действующий контракт с «ПСЖ», который рассчитан до конца июня 2023 года. При этом дальше аргентинец намерен работать в Англии.

Слухи регулярно связывают Маурисио Почеттино с «Манчестер Юнайтед», где положение Уле Гуннара Сульшера пошатнулось. В Англии Почеттино ранее работал с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Аргентинец не привёл «шпор» к трофеям, но при этом добился существенного прогресса команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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