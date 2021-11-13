​Жоржиньо: «Золотой мяч» не является моей навязчивой идеей»

Полузащитник Жоржиньо считается одним из претендентов на завоевание «Золотого мяча» в 2021 году.

Напомним, что в мае Жоржиньо в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов. Спустя полтора месяца Жоржиньо стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

«2021 год получился для меня невероятным, я бы даже сказал сюрреалистичным. «Золотой мяч»? Для меня это не навязчивая идея. Больше всего мне нравится сосредотачиваться на настоящем. Хотя «Золотой мяч», очевидно, является моей мечтой», - слова Жоржиньо на своих страницах приводит Calcio Mercato со ссылкой на журнал France Football.