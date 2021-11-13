​Жоржиньо: «Помню, как уже видел себя в футболке «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо вспомнил о своём переезде в Англию – летом 2018 года футболист перебрался в лондонский клуб из «Наполи».

«Маурицио Сарри очень хотел, чтобы я играл за «Челси». Я вёл переговоры с «Манчестер Сити» и уже видел себя в футболке «горожан». Но «Челси» настоял, и сегодня я действительно счастлив здесь», - слова Жоржиньо приводит Calcio Mercato со ссылкой на интервью игрока для France Football.

В сезоне 2021/2022 Жоржиньо провёл за «Челси» 15 матчей во всех соревнованиях. В них полузащитник забил три гола и сделал один результативный пас на партнёра.