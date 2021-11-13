На «Барселону» сейчас навалилось немало проблем, которые руководство клуба активно пытается решить. Например, тренерский штаб сообщил совету директоров, что команде необходим новый нападающий в связи с проблемами Серхио Агуэро со здоровьем.

Как следствие, каталонцы уже определились с футболистами, которых они попытаются пригласить ближайшей зимой. В условиях финансового кризиса «сине-гранатовые» надеются оформить именно аренду, а не полноценный трансфер.

По информации источника Marca, в так называемый шорт-лист были занесены фамилии Тимо Вернера и Эдинсона Кавани, которые на данный момент выступают в Англии за «Челси» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. Отмечается, что оба форварда не получают игровой практики, поэтому рассмотрят предложение испанского гранда.