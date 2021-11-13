Алиссон: «Ливерпуль» хочет выиграть все турниры, в которых участвует»

Страж ворот «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал о планах команды на нынешний сезон.

«Ливерпуль» собирается выиграть все турниры в этом сезоне. Мы намерены взять Премьер-лигу, Кубок Англии и лиги, а также Лигу чемпионов. Хотим выиграть все турниры, в которых принимаем участие. Именно такая цель должна стоять перед такой командой, как наша», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба «красных».

После 11 туров английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа набрали 22 балла и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.