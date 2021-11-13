«Реал» рассчитывает подписать Погба бесплатно

В мадридском «Реале» по-прежнему заинтересованы в подписании полузащитника Поля Погба. Согласно сведениям газеты Marca, «бланкос» внимательно следят за развитием ситуации в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб никак не может договориться с французом о новом трудовом соглашении. Причиной являются высокие финансовые требования игрока – он хочет зарабатывать больше, чем главная звезда команды Криштиану Роналду.

Если Поль так и не заключит новый контракт с «красными дьяволами», «королевский» клуб подпишет его бесплатно следующим летом. Таким образом, мадридцы сэкономят порядка 60 миллионов евро. Именно так оценивается Погба на трансферном рынке.