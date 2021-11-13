Моуринью по-прежнему заинтересован в защитнике «Манчестер Юнайтед»

Португалец Диогу Далот, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», по-прежнему находится в трансферном шорт-листе «Ромы».

По сообщениям в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, наставник римского коллектива Жозе Моуринью высоко оценивает потенциал 22-летнего футболиста. «Волки» планируют оформить аренду Далота с правом последующего выкупа.

Португалец уже имеет опыт выступлений в Серии А. В сезоне-2020/2021 Диогу на правах аренды играл за «Милан». Защитник принял участие в 21 поединке, забил гол, отдал ассист и получил четыре желтые карточки.