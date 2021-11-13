«Арсенал» заблокировал трансфер Мартинелли

Лондонский «Арсенал» получил несколько предложений по трансферу нападающего Габриэля Мартинелли, однако ответил на них отказом. Об этом поведал агент форварда Жоао Мартинелли.

«После повреждения Габриэль получает очень мало игрового времени. Мы имели несколько вариантов продолжения карьеры, однако клуб не захотел продавать игрока. В «Арсенале» довольны отношением Габриэля к делу. Он практически всегда первым приезжает на тренировки и покидает их последним», - приводит слова агента Yahoo.

В текущем сезоне 20-летний бразилец сыграл восемь матчей и отдал один ассист.