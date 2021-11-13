Артета хочет пригласить Стерлинга в «Арсенал»

Судьба атакующего полузащитника Рахима Стерлинга пока не определена. Не исключено, что вингер все же покинет «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно из-за недостатка игровой практики.

Как сообщает таблоид Daily Express, в подписании игрока заинтересован лондонский «Арсенал». Испанский рулевой «канониров» Микель Артета настаивает на трансфере Стерлинга. Сам футболист готов сменить команду, поскольку его не устраивает количество игрового времени, которое он получает в «Манчестер Сити».

При этом сообщалось, что «горожане» не хотят расставаться с Рахимом в зимнее трансферное окно.