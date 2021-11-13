Обамеянг рассказал о несостоявшемся трансфере в «Тоттенхэм»

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, выступающий за лондонский «Арсенал», поведал о несостоявшемся трансфере в другой английский клуб – «Тоттенхэм».

«Я мог оказаться в «Тоттенхэме» несколько лет назад. Без понятия, почему сделка сорвалась, но сейчас я играю за «канониров». Помню, что меня пригласили на базу «шпор», все шло к подписанию договора. Однако потом мне не перезвонили. Но ничего страшного. Я рад, что все так произошло. Меня все устраивает в «Арсенале», - цитирует африканца Sky Sports.

Пьер-Эмерик защищает цвета «канониров» с 2018 года. Контракт 32-летнего голеадора с клубом рассчитан до 2023 года.