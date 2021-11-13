«Ливерпуль» нацелился на экс-нападающего «Арсенала»

Руководство «Ливерпуля» может оформить неожиданный трансфер этой зимой. Как сообщают журналисты The Mirror, мерсисайдцы намерены подписать игрока в линию нападения из-за отъезда Мохамеда Салаха и Мадио Мане на Кубок Африки.

В связи с этим мерсисайдцы решили вернуть на Туманный Альбион экс-форварда «Арсенала» Оливье Жиру, ныне выступающего в итальянской Серии А за «Милан». «Красные» обратились к кандидатуре француза, потому что ему не понадобится время на адаптацию к АПЛ.

Трудовое соглашение Оливье с миланским клубом рассчитано до лета 2023. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.