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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелился на экс-нападающего «Арсенала»

13 Ноября 2021 • 10:18 Комментировать (1)

Руководство «Ливерпуля» может оформить неожиданный трансфер этой зимой. Как сообщают журналисты The Mirror, мерсисайдцы намерены подписать игрока в линию нападения из-за отъезда Мохамеда Салаха и Мадио Мане на Кубок Африки.

В связи с этим мерсисайдцы решили вернуть на Туманный Альбион экс-форварда «Арсенала» Оливье Жиру, ныне выступающего в итальянской Серии А за «Милан». «Красные» обратились к кандидатуре француза, потому что ему не понадобится время на адаптацию к АПЛ.

Трудовое соглашение Оливье с миланским клубом рассчитано до лета 2023. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Оливье Жиру
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
АнтиУкр
13 Ноября 2021 в 11:35
Да забирайте его , Милан будет не против <...> Вот только чем думает Клоп ,когда хочет совершить такой трансфер ,непонятно ...
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