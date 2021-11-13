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«Манчестер Сити» принял решение по будущему Стерлинга

13 Ноября 2021 • 10:11 Комментировать

В «Манчестер Сити» приняли решение касательно будущего атакующего полузащитника Рахима Стерлинга. Согласно сведениям ESPN, «горожане» передумали продавать игрока этой зимой. В клубе считают, что вингер сможет принести пользу команде в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне Рахим лишился стабильного места в составе коллектива из Манчестера. В связи с этим пошли слухи о возможном уходе игрока в зимнее трансферное окно. Интерес к Стерлингу начала проявлять каталонская «Барселона», которая подыскивает усиление в атакующую линию.

В этом сезоне 26-летний футболист забил два гола и сделал два ассиста в 15 поединках. Его контракт с «Сити» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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