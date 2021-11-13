«Манчестер Сити» принял решение по будущему Стерлинга

В «Манчестер Сити» приняли решение касательно будущего атакующего полузащитника Рахима Стерлинга. Согласно сведениям ESPN, «горожане» передумали продавать игрока этой зимой. В клубе считают, что вингер сможет принести пользу команде в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне Рахим лишился стабильного места в составе коллектива из Манчестера. В связи с этим пошли слухи о возможном уходе игрока в зимнее трансферное окно. Интерес к Стерлингу начала проявлять каталонская «Барселона», которая подыскивает усиление в атакующую линию.

В этом сезоне 26-летний футболист забил два гола и сделал два ассиста в 15 поединках. Его контракт с «Сити» рассчитан до лета 2023 года.