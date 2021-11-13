Зиеш может перейти в немецкий топ-клуб

Марокканский вингер Хаким Зиеш, который так и не стал основным игроком лондонского «Челси», близок к смене клубной прописки. По сообщениям таблоида The Sun, футболиста хотят видеть в немецкой Бундеслиге.

Заинтересованность в услугах атакующего полузащитника проявляет дортмундская «Боруссия». Немецкий гранд готов оформить аренду Зиеша в зимнее трансферное окно. «Пенсионеры» готовы отпустить Хакима в Бундеслигу для получения стабильной игровой практики.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 28-летний полузащитник провел всего четыре матча, в которых не отметился голевыми действиями.