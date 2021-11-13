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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бербатов выразил мнение, что «МЮ» в скором времени уволит Сульшера

13 Ноября 2021 • 00:58 Комментировать

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался по поводу ситуации с наставником команды Уле-Гуннаром Сульшером.

До этого норвежец неоднократно находился на грани увольнения, однако этого так и не случилось. СМИ писали, что Сульшера может сменить Брендан Роджерс.

Бербатов признался, что устал комментировать слухи. Он отметил, что Роджерс хорошо работает в «Лестере». К тому же, у специалиста есть серьезный опыт.

«Видно, что в клубе доверяют Сульшеру. Однако согласятся ли они уволить тренера под давлением болельщиков? Или ничего не поменяется? Это любопытно.

Сульшер теряет поддержку. Думаю, ему недолго осталось работать здесь», — цитирует Бербатова Manchester Evening News.

После 11 туров «красные дьяволы» занимают шестое место в таблице АПЛ, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов Уле Гуннар Сульшер
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