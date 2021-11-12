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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лэмпард отказал «Норвичу» слухи

12 Ноября 2021 • 19:54 Комментировать

Фрэнк Лэмпард не станет главным тренером «Норвича». Как сообщает Daily Mail, молодой специалист отказался принять последнюю команду Премьер-лиги Англии на текущий момент.

Отмечается, что главным тренером «канареек» может стать Дин Смит, который недавно был уволен из «Астон Виллы» на фоне ряда неудовлетворительных результатов.

Фрэнк Лэмпард находится без работы уже почти десять месяцев. В январе текущего года молодой тренер покинул тренерский мостик в «Челси».

После одиннадцати туров чемпионата Англии «Норвич» имеет в своём активе пять зачётных баллов. Команда располагается на последней позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Фрэнк Лэмпард
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