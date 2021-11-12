​Де Брёйне рассказал о важном отличии в подборе игроков «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне считает, что английский клуб подбирает игроков для своей команды совсем не так, как это делает «ПСЖ».

«Манчестер Сити» ищет лучших игроков, но клуб также узнаёт о личной жизни футболистов, об их личностных качествах. В «Манчестер Сити» знают, как создать команду. Это отличается от того, что делают в «ПСЖ», - слова де Брёйне приводит L’Equipe.

Напомним, что минувшим летом «ПСЖ» подписал целый ряд известных футболистов, в частности Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Ходят слухи, что аргентинец и испанец не особенно ладят в коллективе.