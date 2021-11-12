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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» сделает предложение по Кейну в январе слухи

12 Ноября 2021 • 17:40 Комментировать (1)

В «Манчестер Сити» готовятся предпринять новую попытку подписать Гарри Кейна. Как сообщает ESPN, со ссылкой на свои источники, «горожане» сделают предложение «Тоттенхэму» в январское трансферное окно.

При этом подписать Гарри Кейна «Манчестер Сити» будет непросто. Дело теперь не только в аппетитах президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви, а ещё и в том, что сам игрок впечатлён назначением Антонио Конте и уже не так настроен на уход.

Отмечается, что Даниэль Леви может оказаться готов продать Гарри Кейна в январе, если предложение будет очень привлекательным в финансовом плане.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Гарри Кейн трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (1)
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АнтиУкр
12 Ноября 2021 в 17:54
Впечатлён ,не означает ,что он при Конте заиграет .До января есть время ,а там посмотрим...
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