В «Манчестер Сити» готовятся предпринять новую попытку подписать Гарри Кейна. Как сообщает ESPN, со ссылкой на свои источники, «горожане» сделают предложение «Тоттенхэму» в январское трансферное окно.

При этом подписать Гарри Кейна «Манчестер Сити» будет непросто. Дело теперь не только в аппетитах президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви, а ещё и в том, что сам игрок впечатлён назначением Антонио Конте и уже не так настроен на уход.

Отмечается, что Даниэль Леви может оказаться готов продать Гарри Кейна в январе, если предложение будет очень привлекательным в финансовом плане.