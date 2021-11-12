​Гибель Эмилиано Салы: организатор рейса получил 18 месяцев тюрьмы

Дэвид Хендерсон, который организовывал перелёт Эмилиано Салы при переходе последнего из «Нанта» в «Кардифф» в январе 2019 года, получил 18 месяцев тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте BBC.

Напомним, что при перелёте самолёт потерпел крушение, рухнув в воду. В ходе поисковой операции удалось найти фрагменты воздушного судна и тело Эмилиано Салы. Тело пилота Дэвида Ибботсона так и не было найдено.

По итогам расследования стало известно, что Дэвид Ибботсон не имел действующей лицензии, позволяющей осуществлять коммерческие перелёты. Также пилот не имел должной квалификации в плане перелётов в тёмное время суток. Дэвид Хендерсон, организовывавший рейс, знал об этом.