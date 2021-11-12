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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тухель – лучший тренер АПЛ в октябре

12 Ноября 2021 • 15:34 Комментировать

Рулевой «Челси» Томас Тухель был признан лучшим тренером Премьер-лиги Англии по итогам октября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АПЛ.

В октябре «Челси» выиграл все четыре матча чемпионата Англии с общим счётом 14:1. Именно лондонская команда на сегодняшний день лидирует в Премьер-лиге, опережая ближайшего конкурента в лице «Манчестер Сити» на три зачётных балла.

Томас Тухель возглавил «Челси» в январе текущего календарного года, сменив на тренерском мостике Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немецкого тренера «пенсионеры» в мае завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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