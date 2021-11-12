​Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре

Пресс-служба Премьер-лиги Англии сообщает о том, что Мохамед Салах признан лучшим игроком чемпионата в октябре. В матчах АПЛ в прошлом месяце египетский форвард «Ливерпуля» записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.

После одиннадцати туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Челси» команда Юргена Клоппа отстаёт на четыре зачётных балла.

Всего в сезоне 2021/2022 Мохамед Салах провёл 15 матчей во всех турнирах. В них египтянин записал на свой счёт 15 голов и 6 результативных передач на партнёров.