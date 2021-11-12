Линекер ждёт назначения Лэмпарда в «Норвич»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер ждет назначения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «Норвича». Об этом эксперт заявил посредством своего твиттер-аккаунта.

«После прихода СтивиДжи в «Астон Виллу», видимо, новым наставником «Норвича» станет Фрэнк Лэмпард. Их карьеры непрерывно связаны», - написал в социальной сети бывший нападающий.

На прошлой неделе «Норвич» остался без главного тренера. Этот пост покинул Даниель Фарке.

По итогам 11 туров английской Премьер-лиги «канарейки» набрали всего пять баллов и замыкают турнирную таблицу.

Следующий матч «Норвич» проведет против «Саутгемптона» 20 ноября.