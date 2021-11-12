Линекер: «Джеррард имеет большой тренерский потенциал»

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на приход Стивена Джеррарда в бирмингемскую «Астон Виллу». Накануне «львы» объявили о назначении 41-летнего специалиста главным тренером команды.

«Прекрасный выбор. Стивен уже доказал, что имеет большой тренерский потенциал. Хочу пожелать ему всего самого лучшего», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

Трудовое соглашение Джеррарда с бирмингемским коллективом рассчитано до лета 2024 года.

По итогам 11 туров «Астон Вилла» набрала десять баллов и занимает 16 место в таблице английского чемпионата.