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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер: «Джеррард имеет большой тренерский потенциал»

12 Ноября 2021 • 11:16 Комментировать

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на приход Стивена Джеррарда в бирмингемскую «Астон Виллу». Накануне «львы» объявили о назначении 41-летнего специалиста главным тренером команды.

«Прекрасный выбор. Стивен уже доказал, что имеет большой тренерский потенциал. Хочу пожелать ему всего самого лучшего», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

Трудовое соглашение Джеррарда с бирмингемским коллективом рассчитано до лета 2024 года.

По итогам 11 туров «Астон Вилла» набрала десять баллов и занимает 16 место в таблице английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Гари Линекер
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