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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» заинтересовался форвардом сборной Италии

12 Ноября 2021 • 10:16 Комментировать

Руководство лондонского «Арсенала» собирается усилить атакующую линию команды в зимнее трансферное окно. Как сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, в сферу интересов «канониров» попал итальянский нападающий Доменико Берарди, ныне выступающий на родине за «Сассуоло».

При этом в услугах форварда также заинтересована «Фиорентина», однако «фиалки» вряд ли смогут перебить предложение лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Серии А 27-летний футболист забил пять голов и отдал два ассиста в десяти встречах. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Доменико Берарди
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