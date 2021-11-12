«Арсенал» заинтересовался форвардом сборной Италии

Руководство лондонского «Арсенала» собирается усилить атакующую линию команды в зимнее трансферное окно. Как сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, в сферу интересов «канониров» попал итальянский нападающий Доменико Берарди, ныне выступающий на родине за «Сассуоло».

При этом в услугах форварда также заинтересована «Фиорентина», однако «фиалки» вряд ли смогут перебить предложение лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Серии А 27-летний футболист забил пять голов и отдал два ассиста в десяти встречах. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.