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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на трёх игроков «Манчестер Юнайтед»

12 Ноября 2021 • 09:48 Комментировать (1)

Сразу три представителя «Манчестер Юнайтед» могут пополнить ряды «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах The Mirror.

Если верить источнику, в шорт-лист аутсайдера английской Премьер-лиги включены голкипер Дин Хендерсон, полузащитник Донни ван де Бек и вингер Джесси Лингард. Речь идет об аренде всего трио до конца сезона с правом последующего выкупа.

Ранее «Ньюкасл» обрел новых богатых владельцев, которые готовы серьезно потратиться, чтобы сохранить команду в элите английского футбола.

По итогам 11 туров чемпионата Англии «сороки» занимают предпоследнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Джесси Лингард Донни ван де Бек Дин Хендерсон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
12 Ноября 2021 в 10:58
ну этот вариант возможен лишь в одном случае-если у боссов МЮ ну уж ОЧЕНЬ большие проблемы с финансами))А как нам известно,Глейзеры-очень продуманные дядьки и клуб наш никогда не находился в тупиковом положении.Так что,в лучшем случае,Дин туда отправится в аренду,а так желающий срулить(что я в принципе разделяю)Донни может и продан быть....
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