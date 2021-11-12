«Ньюкасл» нацелился на трёх игроков «Манчестер Юнайтед»

Сразу три представителя «Манчестер Юнайтед» могут пополнить ряды «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах The Mirror.

Если верить источнику, в шорт-лист аутсайдера английской Премьер-лиги включены голкипер Дин Хендерсон, полузащитник Донни ван де Бек и вингер Джесси Лингард. Речь идет об аренде всего трио до конца сезона с правом последующего выкупа.

Ранее «Ньюкасл» обрел новых богатых владельцев, которые готовы серьезно потратиться, чтобы сохранить команду в элите английского футбола.

По итогам 11 туров чемпионата Англии «сороки» занимают предпоследнее место в таблице.