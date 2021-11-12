«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» стоимость Стерлинга

Боссы «Манчестер Сити» заявили о готовности отпустить вингера Рахима Стерлинга в каталонскую «Барселону» грядущей зимой. По сообщениям Metro, «горожане» уже озвучили «сине-гранатовым» стоимость атакующего полузащитника.

Чемпион Англии готов продать Рахима, если за него предложат 45 миллионов фунтов (~53 миллиона евро). Однако это неподъемная сумма для каталонцев. В данный момент клуб испытывает серьезные финансовые трудности. Возможно, стороны найдут какой-то компромисс, например, рассмотрят вариант с арендой игрока.

Контракт 26-летнего вингера с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.