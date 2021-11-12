Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 303 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» стоимость Стерлинга

12 Ноября 2021 • 09:40 Комментировать (1)

Боссы «Манчестер Сити» заявили о готовности отпустить вингера Рахима Стерлинга в каталонскую «Барселону» грядущей зимой. По сообщениям Metro, «горожане» уже озвучили «сине-гранатовым» стоимость атакующего полузащитника.

Чемпион Англии готов продать Рахима, если за него предложат 45 миллионов фунтов (~53 миллиона евро). Однако это неподъемная сумма для каталонцев. В данный момент клуб испытывает серьезные финансовые трудности. Возможно, стороны найдут какой-то компромисс, например, рассмотрят вариант с арендой игрока.

Контракт 26-летнего вингера с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Booker
12 Ноября 2021 в 11:37
Зачем?????Второй Дембеле,с 5 метров не попадающий в ворота.Суареса выгнали и теперь всякий шлак подбирают.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Ноября
12:08 · Англия. Премьер-лига
Кроос ответил «Ливерпулю» отказом
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Успех за деньги не купишь»: Почетный президент «Баварии» резко высказался о «Сити» и «ПСЖ» 2
11:16 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Джеррард имеет большой тренерский потенциал»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Линделоф – о «МЮ»: «Мы то взлетаем, то падаем» 1
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересовался форвардом сборной Италии
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» навяжет «Арсеналу» борьбу за Кулушевски слухи
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на трёх игроков «Манчестер Юнайтед» 1
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» стоимость Стерлинга 1
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к трансферу полузащитника «РБ Лейпцига» слухи
08:42 · Англия. Премьер-лига
Кавани может стать частью сделки между «МЮ» и «Севильей» по Кунде слухи
08:34 · Англия. Премьер-лига
Все представители АПЛ выступили против изменений в календаре сборных
11 Ноября
22:04 · Россия. Премьер-лига
7 самых необычных футбольных товаров на AliExpress 3
21:07 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне: «К дерби с «Манчестер Юнайтед» мы готовились 10 минут» 3
20:31 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ утвердила календарь следующего сезона – он будет прерываться из-за чемпионата мира
19:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» попытается приобрести вингера «Ювентуса» слухи
Все новости
Рекомендуем