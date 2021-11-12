Все представители АПЛ выступили против изменений в календаре сборных

По всей видимости, ФИФА так и не удалось убедить общественность в том, что футболу необходимы кардинальные изменения, как, например, реформа, согласно которой чемпионаты мира теперь будут проводиться каждые два года.

Против подобной идеи выступили все клубы английской Премьер-лиги. Исполнительный директор чемпионата Ричард Мастерс объяснил причины такого решения.

«Это может негативно отобразиться на благополучии игроков, а также грозит внести дисбаланс в структуру и традиции отечественного футбола. Если уж и прибегать к реформам, то их надо обсуждать с лигами и находить те решения, которые наилучшим образом отвечают интересам всех сторон», - говорится в заявлении, опубликованным на официальном сайте АПЛ