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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Все представители АПЛ выступили против изменений в календаре сборных

12 Ноября 2021 • 08:34 Комментировать

По всей видимости, ФИФА так и не удалось убедить общественность в том, что футболу необходимы кардинальные изменения, как, например, реформа, согласно которой чемпионаты мира теперь будут проводиться каждые два года.

Против подобной идеи выступили все клубы английской Премьер-лиги. Исполнительный директор чемпионата Ричард Мастерс объяснил причины такого решения.

«Это может негативно отобразиться на благополучии игроков, а также грозит внести дисбаланс в структуру и традиции отечественного футбола. Если уж и прибегать к реформам, то их надо обсуждать с лигами и находить те решения, которые наилучшим образом отвечают интересам всех сторон», - говорится в заявлении, опубликованным на официальном сайте АПЛ

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