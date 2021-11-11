​Де Брёйне: «К дерби с «Манчестер Юнайтед» мы готовились 10 минут»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о подготовке к недавнему дерби с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» с результатом 2:0.

«За день до игры мы обычно тренируемся тактически, в зависимости от того, как играет соперник. Перед дерби с «Манчестер Юнайтед» Хосеп Гвардиола сказал: «Мы не знаем, как они будут играть. Посмотрим». И наша тренировка продлилась 10 минут», - высказался де Брёйне в подкасте MidMid. Слова бельгийца на своей страничке в «Твиттере» привёл журналист Кристоф Терро.

«Манчестер Сити» на сегодняшний день занимает второе место в АПЛ.