Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 231 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ утвердила календарь следующего сезона – он будет прерываться из-за чемпионата мира

11 Ноября 2021 • 20:31 Комментировать

В 2022 году чемпионат мира будет проводиться не в июне-июле, а в ноябре-декабре. Связано это с тем, что в Катаре посреди года очень жарко, и играть в футбол опасно для здоровья. В связи со сдвигом мундиаля европейским лигам придётся уходить на перерыв. Премьер-лига Англии в четверг представила проект календаря следующего чемпионата.

Согласно утверждённому проекту, сезон АПЛ стартует 6 августа. После 16 сыгранных туров, матчи которого состоятся 12 и 13 ноября, чемпионат Англии уйдёт на перерыв, связанный с чемпионатом мира.

Финал чемпионата мира пройдёт 18 декабря, а уже в Boxing Day – 26 декабря – сезон АПЛ возобновится.

Матчи последнего тура чемпионат Англии сезона 2022/2023 пройдут 28 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
21:07 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне: «К дерби с «Манчестер Юнайтед» мы готовились 10 минут» 2
20:31 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ утвердила календарь следующего сезона – он будет прерываться из-за чемпионата мира
19:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» попытается приобрести вингера «Ювентуса» слухи
19:26 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, что повлияло на его плохую форму – сорвавшийся переход в «Сити» здесь ни при чём 1
18:54 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Реала» призвал боссов клуба оформить трансфер Погба 1
17:33 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» продвинулся в переговорах с Лэмпардом
16:42 · Англия. Премьер-лига
Конте отказался от идеи подписать Эдена Азара в «Тоттенхэм» слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между «Челси» и Кристенсеном по новому контракту зашли в тупик
15:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с трансферными целями на зиму слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может сохранить у себя Погба, но футболист требует зарплату выше, чем у Роналду 4
15:16 · Англия. Премьер-лига
Директор «Эвертона» отреагировал на слухи об интересе клуба к Головину
14:49 · Англия. Премьер-лига
Хау отказался давать гарантии, что он сможет сохранить «Ньюкасл» в АПЛ
13:55 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «У «Астон Виллы» большие амбиции»
13:14 · Англия. Премьер-лига
Джеррард - главный тренер «Астон Виллы» 4 официально
12:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересовался полузащитником «Лестера»
Все новости
Рекомендуем