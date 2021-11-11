​АПЛ утвердила календарь следующего сезона – он будет прерываться из-за чемпионата мира

В 2022 году чемпионат мира будет проводиться не в июне-июле, а в ноябре-декабре. Связано это с тем, что в Катаре посреди года очень жарко, и играть в футбол опасно для здоровья. В связи со сдвигом мундиаля европейским лигам придётся уходить на перерыв. Премьер-лига Англии в четверг представила проект календаря следующего чемпионата.

Согласно утверждённому проекту, сезон АПЛ стартует 6 августа. После 16 сыгранных туров, матчи которого состоятся 12 и 13 ноября, чемпионат Англии уйдёт на перерыв, связанный с чемпионатом мира.

Финал чемпионата мира пройдёт 18 декабря, а уже в Boxing Day – 26 декабря – сезон АПЛ возобновится.

Матчи последнего тура чемпионат Англии сезона 2022/2023 пройдут 28 мая.