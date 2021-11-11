Хау отказался давать гарантии, что он сможет сохранить «Ньюкасл» в АПЛ

Новоиспеченный главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, которому предназначено вывести команду на новый уровень после смены владельцев клуба, удивил болельщиков своим высказыванием. Наставник поговорил о задачах, которые стоят перед ним в текущем сезоне.

«У меня есть цель – покинуть зону вылета АПЛ в кратчайшие сроки. Надо сначала сделать это, а потом уже говорить о дальновидных планах. Лично я уверен, что нам удастся добиться своего, но не могу дать каких-либо гарантий. При этом, обещаю выкладываться на максимум», - приводит слова наставника официальный сайт «сорок».

Стоит напомнить, что «Ньюкасл» пока остается единственной командой, которая не побеждала в новом розыгрыше первенства.