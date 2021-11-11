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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: «У «Астон Виллы» большие амбиции»

11 Ноября 2021 • 13:55 Комментировать

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал свое назначение на пост рулевого бирмингемской «Астон Виллы».

«Это клуб, обладающий богатой историей. У них есть свои традиции. Очень горд занять пост главного тренера «Астон Виллы». В разговоре с руководством я узнал о больших амбициях клуба. Хочу помочь команде в достижении поставленных целей», - приводит слова тренера пресс-служба бирмингемского клуба.

Предыдущим местом работы английского специалиста был шотландский «Рейнджерс». Под руководством Джеррарда коллектив из Глазго стал чемпионом страны в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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