Джеррард: «У «Астон Виллы» большие амбиции»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал свое назначение на пост рулевого бирмингемской «Астон Виллы».

«Это клуб, обладающий богатой историей. У них есть свои традиции. Очень горд занять пост главного тренера «Астон Виллы». В разговоре с руководством я узнал о больших амбициях клуба. Хочу помочь команде в достижении поставленных целей», - приводит слова тренера пресс-служба бирмингемского клуба.

Предыдущим местом работы английского специалиста был шотландский «Рейнджерс». Под руководством Джеррарда коллектив из Глазго стал чемпионом страны в прошлом сезоне.