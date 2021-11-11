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Джеррард - главный тренер «Астон Виллы» официально

11 Ноября 2021 • 13:14 Комментировать (3)

Бирмингемская «Астон Вилла» посредством официального сайта представила нового наставника команды. Пост главного тренера «львов» занял Стивен Джеррард.

Детали трудового соглашения пока не разглашаются, однако, по данным британской прессы, контракт 41-летнего специалиста будет рассчитан до 2024 года.

До переезда в Бирмингем Стивен провел несколько лет в шотландском чемпионате, где работал с «Глазго Рейнджерс». Под его руководством команда стала чемпионом страны в сезоне-2020/2021.

Джеррард является легендой «Ливерпуля». За мерсисайдский клуб он выступал с 1998 по 2015 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
11 Ноября 2021 в 15:32
Стиви удачи от всей души
Master8
11 Ноября 2021 в 13:50
Удачи, кэп!
White_Shark
11 Ноября 2021 в 13:25
За последнюю неделю:
- Хави в Барсу,
- Шева в Дженоа,
- Джеррард в Астон Виллу....
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