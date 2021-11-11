Бирмингемская «Астон Вилла» посредством официального сайта представила нового наставника команды. Пост главного тренера «львов» занял Стивен Джеррард.

Детали трудового соглашения пока не разглашаются, однако, по данным британской прессы, контракт 41-летнего специалиста будет рассчитан до 2024 года.

До переезда в Бирмингем Стивен провел несколько лет в шотландском чемпионате, где работал с «Глазго Рейнджерс». Под его руководством команда стала чемпионом страны в сезоне-2020/2021.

Джеррард является легендой «Ливерпуля». За мерсисайдский клуб он выступал с 1998 по 2015 год.