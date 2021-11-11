«Реал» заинтересовался полузащитником «Лестера»

Мадридский «Реал» обратил внимание на хавбека Уилфреда Ндиди, выступающего в английской Премьер-лиге за «Лестер». Об этом сообщается на страницах Fichajes.

По мнению главного тренера «бланкос» Карло Анчелотти, нигерийский полузащитник станет отличным дополнением в среднюю линию команды. «Королевский» клуб предпримет попытку заполучить футболиста в зимнее трансферное окно.

Ндиди связан контрактом с «лисами» до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 60 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ 24-летний игрок провел семь матчей и получил два предупреждения.