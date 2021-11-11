Венгер вспомнил о сорвавшемся трансфере Роналду в «Арсенал»

Легендарный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил о сорвавшемся переходе португальца Криштиану Роналду в стан «канониров».

«Я хотел подписать Роналду, но он предпочел продолжить карьеру в «МЮ». В 2003 году «Арсенал» был очень близок к этому трансферу. Очень жаль, что мы смогли купить Криштиану», - цитирует французского специалиста Talksport.

Португальский бомбардир провел на «Олд Траффорд» шесть успешных сезонов, после чего поиграл за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Минувшим летом КриРо вернулся в «Манчестер Юнайтед», подписав двухлетнее соглашение.