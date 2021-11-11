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Конте – лидер рейтинга самых дорогих тренерских отставок

11 Ноября 2021 • 10:57 Комментировать (1)

Обнародован рейтинг самых дорогостоящих отставок тренеров в мировом футболе. Его составили журналисты британского таблоида The Sun.

Первое место занял итальянский специалист Антонио Конте, неустойка которого в лондонском «Челси» составила целых 30,6 миллиона евро.

Далее в списке расположился португалец Жозе Моуринью, которого увольняли из «МЮ» и «Челси». За досрочное прекращение сотрудничества «Особенный» получил от этих клубов 22,9 и 21 миллион евро соответственно.

Стоит отметить, что на шестой строчке рейтинга расположился Фабио Капелло, которого выдворили из сборной России. Тогда РФС выплатил итальянцу компенсацию в размере 15,6 миллиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Жозе Моуринью Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kar Karych
11 Ноября 2021 в 11:05
Кокоше платят бешеные деньги ни за что, а эти акулы собаку съели в выбивании неустоек. Хотя, тот же Моур, уже давно ни хрена не добивается.
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