Конте – лидер рейтинга самых дорогих тренерских отставок

Обнародован рейтинг самых дорогостоящих отставок тренеров в мировом футболе. Его составили журналисты британского таблоида The Sun.

Первое место занял итальянский специалист Антонио Конте, неустойка которого в лондонском «Челси» составила целых 30,6 миллиона евро.

Далее в списке расположился португалец Жозе Моуринью, которого увольняли из «МЮ» и «Челси». За досрочное прекращение сотрудничества «Особенный» получил от этих клубов 22,9 и 21 миллион евро соответственно.

Стоит отметить, что на шестой строчке рейтинга расположился Фабио Капелло, которого выдворили из сборной России. Тогда РФС выплатил итальянцу компенсацию в размере 15,6 миллиона.