Инсинье может продолжить карьеру в АПЛ

Лидер «Наполи» Лоренцо Инсинье, который не может договориться с руководством клуба о новом контракте, может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Такой информацией в «Твиттере» поделился инсайдер Николо Скира.

На 30-летнего нападающего претендует «Ньюкасл». «Сороки» готовы подписать Лоренцо следующим летом, когда игрок получит статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы готовы подписать новый контракт с 50-процентным уменьшением оклада. Такие условия не подходят Инсинье.

Лоренцо защищает цвета «Наполи» с 2010 года. В текущем сезоне чемпионата Италии форвард забил четыре гола и отдал три ассиста в 11 матчах.