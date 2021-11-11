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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Инсинье может продолжить карьеру в АПЛ

11 Ноября 2021 • 10:25 Комментировать

Лидер «Наполи» Лоренцо Инсинье, который не может договориться с руководством клуба о новом контракте, может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Такой информацией в «Твиттере» поделился инсайдер Николо Скира.

На 30-летнего нападающего претендует «Ньюкасл». «Сороки» готовы подписать Лоренцо следующим летом, когда игрок получит статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы готовы подписать новый контракт с 50-процентным уменьшением оклада. Такие условия не подходят Инсинье.

Лоренцо защищает цвета «Наполи» с 2010 года. В текущем сезоне чемпионата Италии форвард забил четыре гола и отдал три ассиста в 11 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лоренцо Инсинье
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