Конте хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм»

Валлийский вингер Гарет Бэйл, которого мадридский «Реал» планирует продать грядущей зимой, может вернуться на Туманный Альбион. Интерес к игроку проявляет хорошо ему знакомый «Тоттенхэм». Об этом сообщает Footmercato.

Наставник «шпор» Антонио Конте прорабатывает план усиления в зимнее трансферное окно. В списке потенциальных приобретений фигурирует кандидатура Бэйла.

Стоит отметить, что Гарет выступал за лондонцев с 2007 по 2013 год, а в прошлом сезоне играл за команду на правах аренды.

Трансферная стоимость 32-летнего валлийца, по оценке Transfermarkt, составляет всего десять миллионов евро.