Назван главный претендент на Роналду в случае его ухода из «Манчестер Юнайтед»

На днях появилась информация о возможном уходе звездного португальского форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». 36-летний голеадор может покинуть манкунианцев в том случае, если по итогам сезона-2021/2022 команда не квалифицируется в Лигу чемпионов.

Этой ситуацией хочет воспользоваться один из европейских грандов. Предложить контракт КриРо планирует французский «ПСЖ». Владельцы парижского клуба сделают выгодное предложение опытному португальцу в случае его расставания с «красными дьяволами».

Криштиану вернулся в «Юнайтед» прошлым летом и заключил контракт на два года.

После 11 туров «дьяволы» идут на шестом месте в АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять баллов.