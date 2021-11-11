Марез может сменить «Манчестер Сити» на испанский гранд

Алжирский вингер Рияд Марез, выразивший недовольство своим положением в «Манчестер Сити», задумывается о смене клубной прописки в предстоящее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, уже появился топ-клуб, который готов предложить сотрудничество футболисту. Речь идет о каталонской «Барселоне». «Сине-гранатовые» подыскивают усиление в атакующую линию в связи с регулярными травмами Ансу Фати, а также проблемами Серхио Агуэро.

Новоиспеченный наставник каталонцев Хави Эрнандес лично заинтересован в трансфере 30-летнего игрока.

Трансферная стоимость Мареза оценивается в 42 миллиона евро. Это может стать серьезной проблемой для «сине-гранатовых», испытывающих финансовые трудности.