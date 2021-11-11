Карвалью может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» задумался над усилением средней линии в зимнее трансферное окно. Согласно данным таблоида Daily Mail, в поле зрения мерсисайдского гранда попал хавбек лондонского «Фулхэма» Фабиу Карвалью. Стоит отметить, что дела игрока ведет известный агент Жорже Мендеш.

Ранее агент хотел организовать переход своего клиента в «Реал» или «Барселону», однако сделка не состоялась. Теперь же прорабатывается вариант трансфера в «Ливерпуль». У Мендеша отличные отношения с «красными», а потому этот переход более чем реален.

Стоимость Карвалью оценивается в 250 тысяч евро. Его контракт с «дачниками» истекает летом следующего года.