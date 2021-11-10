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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руководство АПЛ запретило клубам проводить акцию в поддержку бездомных

10 Ноября 2021 • 22:29 Комментировать (2)

Все клубы английской Премьер-лиги планировали поддержать акцию в поддержку бездомны[, сыграв свои поединки в «боксинг-дэй» во внутреннем первенстве в выездной форме. Оставшиеся домашние комплекты должны были быть подписаны игроками и выставлены на аукцион, деньги с которого были бы отправлены в специальные фонды.

Однако, руководство чемпионата запретило проведение подобного флэшмоба. Свое решение чиновники объяснили тем, что лига не может поощрять все запросы от благотворительных организаций, которые поступают к ним в течение года. Таким образом, клубам разрешается по отдельности принимать участие в таких мероприятиях, если это не перечит регламенту, информирует Sky Sports.

Что касается масштабных акций, то АПЛ не готова нарушать собственные правила и разрешать командам выходить на матчи в несоответствующих комплектах игрового снаряжения.

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Евро-Футбол.Ру,
Английская Премьер-лига
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
10 Ноября 2021 в 23:18
потому что бездомные не ЛГБТ и не негры....
Altmax
10 Ноября 2021 в 22:48
БЛМ > бездомные
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