Руководство АПЛ запретило клубам проводить акцию в поддержку бездомных

Все клубы английской Премьер-лиги планировали поддержать акцию в поддержку бездомны[, сыграв свои поединки в «боксинг-дэй» во внутреннем первенстве в выездной форме. Оставшиеся домашние комплекты должны были быть подписаны игроками и выставлены на аукцион, деньги с которого были бы отправлены в специальные фонды.

Однако, руководство чемпионата запретило проведение подобного флэшмоба. Свое решение чиновники объяснили тем, что лига не может поощрять все запросы от благотворительных организаций, которые поступают к ним в течение года. Таким образом, клубам разрешается по отдельности принимать участие в таких мероприятиях, если это не перечит регламенту, информирует Sky Sports.

Что касается масштабных акций, то АПЛ не готова нарушать собственные правила и разрешать командам выходить на матчи в несоответствующих комплектах игрового снаряжения.