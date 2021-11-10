Стало известно, на какой срок может быть заключён контракт Джеррарда с «Астон Виллой»

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард в скором времени возглавит «Астон Виллу». Ранее стало известно, что специалист прилетел в Лондон.

Как сообщил в «Твиттере» журналист Николо Скира, соглашение с Джеррардом будет рассчитано на три года. Переговоры находятся в завершающей стадии.

Стивен Джеррард работает с «Глазго Рейнджерс» с лета 2018 года. В сезоне 2020/2021 Джеррард привёл клуб к первому титулу чемпиона Шотландии за десять лет.

Напомним, что «Астон Вилла» недавно отправила в отставку Дина Смита по причине неудовлетворительных результатов.