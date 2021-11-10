​Селюк – о карьере Туре: «Жалею, что мы поругались с Гвардиолой»

Агент Дмитрий Селюк стал одним из гостей нового выпуска программы, которая вышла на YouTube-канале Нобеля Арустамяна. Среди прочего, Селюк ответил на вопрос, допускал ли он агентские ошибки в карьере Туре.

«Нет, не допускал. Возможно, тут можно назвать то, что мы разошлись с Хосепом Гвардиолой. Он, возможно, хотел, чтобы Яя остался в «Барселоне», но он перешёл в «Манчестер Сити», - вспомнил агент.

«Единственное, о чём я сожалею, что мы поругались с Гвардиолой. Нужно было найти какой-то компромисс, чтобы вот этого не было», - сказал Селюк, вспоминая свой и Туре конфликт с испанским тренером.