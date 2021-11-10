В Италии говорят о том, что назначение Антонио Конте главным тренером «Тоттенхэма» повлияло на Жозе Моуринью. Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, приход Конте в лондонский клуб не оставил Моуринью безразличным, повлияв на его настроение. Сказалось ли это на результатах «Ромы», которые в последнее время были плохими, непонятно.

Между Антонио Конте и Жозе Моуринью имеются натянутые отношения. Интересно, что оба тренера ранее работали в «Челси» и «Интере». Теперь же список их общих клубов пополнил «Тоттенхэм».

Антонио Конте стал главным тренером «Тоттенхэма» на прошлой неделе, сменив Нуну Эшпириту.