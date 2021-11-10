​Яя Туре высказался о конфликте с Гвардиолой

Яя Туре и его агент Дмитрий Селюк долгое время конфликтовали с Хосепом Гвардиолой. Несколько лет назад ивуариец обвинил испанского тренера в расизме. Относительно недавно Туре извинился, но Гвардиола никак не это не отреагировал.

«Что я сделал неправильно в этой ситуации? В жизни не бывает ошибок, всё происходит так, как должно. Люди любят оценивать любую ситуацию, а я стараюсь быть выше этого, потому что я честный. Иногда, когда я говорю искренне, люди думают, что я выступаю против кого-то. Но для меня все в мире равны.

Все мы люди. Иногда ты можешь сказать что-то грубое, но на следующий день ты можешь пожалеть.

Хотел бы я помириться с Гвардиолой? Я не знаю. Я позитивный парень, и когда я делаю ошибку, я извиняюсь. Даже когда я прав, я все равно извиняюсь. Что ты потеряешь, извинившись? Просто извинись и иди дальше», - высказался Туре в видео, которое было опубликовано на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.