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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Яя Туре высказался о конфликте с Гвардиолой

10 Ноября 2021 • 15:38 Комментировать

Яя Туре и его агент Дмитрий Селюк долгое время конфликтовали с Хосепом Гвардиолой. Несколько лет назад ивуариец обвинил испанского тренера в расизме. Относительно недавно Туре извинился, но Гвардиола никак не это не отреагировал.

«Что я сделал неправильно в этой ситуации? В жизни не бывает ошибок, всё происходит так, как должно. Люди любят оценивать любую ситуацию, а я стараюсь быть выше этого, потому что я честный. Иногда, когда я говорю искренне, люди думают, что я выступаю против кого-то. Но для меня все в мире равны.

Все мы люди. Иногда ты можешь сказать что-то грубое, но на следующий день ты можешь пожалеть.

Хотел бы я помириться с Гвардиолой? Я не знаю. Я позитивный парень, и когда я делаю ошибку, я извиняюсь. Даже когда я прав, я все равно извиняюсь. Что ты потеряешь, извинившись? Просто извинись и иди дальше», - высказался Туре в видео, которое было опубликовано на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Яя Туре Хосеп Гвардиола
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