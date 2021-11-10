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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Яя Туре рассказал об алкоголе в «Манчестер Сити»

10 Ноября 2021 • 15:25 Комментировать (1)

На канале журналиста Нобеля Арустамяна в YouTube появилось видео, героем которого стал тренер «Ахмата» Яя Туре. Среди прочего, ивуариец поговорил об алкоголе.

По словам Туре, он не употребляет алкоголь, хотя во времена выступлений в «Манчестер Сити» в Англии в этом плане ему приходилось непросто.

«Там бывают командные вечеринки, и они любят подпить что-то тебе в стакан. Это часть их культуры. Ты думаешь, что пьёшь «кока-колу», а там всё алкогольное», - поделился Туре.

Ивуариец также вспомнил, как игроки «Манчестер Сити» отмечали чемпионство.

«Все игроки себя контролировали, кроме одного случая. Когда мы выиграли чемпионат, некоторые перебрали. Кто? Некоторые игроки. В команде всегда бывают очень весёлые или очень глупые ребята. Я, конечно, был не в восторге, но приходилось мириться», - рассказал Туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Яя Туре
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Ноября 2021 в 15:47
Ага весь такой пушистый , я не я и хата не моя ..
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