​Яя Туре рассказал об алкоголе в «Манчестер Сити»

На канале журналиста Нобеля Арустамяна в YouTube появилось видео, героем которого стал тренер «Ахмата» Яя Туре. Среди прочего, ивуариец поговорил об алкоголе.

По словам Туре, он не употребляет алкоголь, хотя во времена выступлений в «Манчестер Сити» в Англии в этом плане ему приходилось непросто.

«Там бывают командные вечеринки, и они любят подпить что-то тебе в стакан. Это часть их культуры. Ты думаешь, что пьёшь «кока-колу», а там всё алкогольное», - поделился Туре.

Ивуариец также вспомнил, как игроки «Манчестер Сити» отмечали чемпионство.

«Все игроки себя контролировали, кроме одного случая. Когда мы выиграли чемпионат, некоторые перебрали. Кто? Некоторые игроки. В команде всегда бывают очень весёлые или очень глупые ребята. Я, конечно, был не в восторге, но приходилось мириться», - рассказал Туре.