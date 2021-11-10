Со вторника Хави работает главным тренером «Барселоны». Учитывая финансовые проблемы клуба, надеяться на дорогостоящие покупки в январе молодому тренеру не приходится. Впрочем, Хави готов черпать ресурсы в других местах. Португальский Record пишет о том, что рулевой «сине-гранатовых» намерен вернуть в команду Франсишку Тринкана.

По данным источника, Хави уже попросил организовать переговоры с «Вулверхэмптоном», где Тринкан играет в аренде. «Волки» заплатили за аренду 6 миллионов евро и летом смогут выкупить игрока за 30 миллионов. Таким образом, провернуть эту сделку бесплатно зимой «Барселона» вряд ли сможет.